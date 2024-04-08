السفير المصري يقدم أوراق اعتماده إلى الحاكم العام لجرينادا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أبريل 2024 08:25 صباحاً - قدم السفير كريم أمين أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لجمهورية مصر العربية لدى جرينادا إلى السيدة الحاكم العام لدولة جرينادا Dame Cecile La Grenade.

وقد أعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد استقبال السيدة الحاكم العام للسفير المصري، حيث أعربت عن تقديرها لمصر وتاريخها الكبير، وقدمت التهنئة إلى السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي بمناسبة تنصيب سيادته رئيساً لجمهورية مصر العربية لمدة رئاسية جديدة، والشكر على رسالة التهنئة التي أرسلها إليها السيد الرئيس بمناسبة مرور 50 عاماً على استقلال دولة جرينادا في شهر فبراير. كما أكدت السيدة الحاكم العام على اعتزازها بالعلاقات الثنائية بين مصر وجرينادا، وحرصها على تعزيزها، واستطلاع أفق التعاون في مجالات جديدة.

هذا، وقد أعقب اللقاء اجتماع السفير/ كريم أمين برئيس وزراء جرينادا/ ديكون ميتشل، ووزير الخارجية/ جوزيف أندال، وعدد من مسئولي دولة جرينادا لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وجرينادا في كافة المجالات.