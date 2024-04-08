نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحوال الجوية في مصر: اضطرابات متوقعة وتحذيرات لمدة 48 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر لمدة 48 ساعة، حيث أعلنت عن اضطرابات جوية عنيفة مرافقة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تكون غزيرة على فترات متقطعة.

ومن بين الأماكن المتأثرة بالحالة الجوية السيئة تشمل 17 محافظة، بما في ذلك القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الصعيد.

كما حذرت الأرصاد من استمرار اضطراب الأحوال الجوية حتى أول أيام عيد الفطر 2024، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

فيما يتعلق باليوم الحالي، الموافق 8 إبريل، من المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وحارًا على جنوب الصعيد.

وتشير التوقعات إلى أن يكون الطقس لطيفًا في الأجزاء الشمالية من البلاد حتى شمال الصعيد، وذلك ليلا.وفيما يتعلق بسقوط الأمطار، حذرت الأرصاد من سقوط أمطار غزيرة ورعدية في 17 محافظة، بينما يتوقع أن تكون الأمطار أقل شدة في بعض المناطق الأخرى.

تشمل المحافظات المتأثرة مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، والدقهلية. ويتوقع أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، مما يستدعي الحذر.