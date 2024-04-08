نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة.. تعرف علي قيمتها وطريقة صرفها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الانتهاء من عملية تحميل منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة على مكاتب البريد ومنافذ الصرف المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

وقد بدأ صرف هذه المنحة للعمالة اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 8 أبريل الحالي، وأفادت وزارة العمل بأنه تم حصر العمالة غير المنتظمة من خلال المديريات المتخصصة على مستوى البلاد.

وفي استجابة للاستفسارات التي وردت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أوضحت وزارة العمل أنه تم تحميل المنحة وأنها ستصرف اليوم الاثنين لأكبر عدد ممكن من المستحقين، مؤكدة أن المديريات ملتزمة بحصر العمالة غير المنتظمة بشكل مستمر.

قيمة منحة العمالة غير المنتظمة في عيد الفطر

قيمة منحة العمالة غير المنتظمة هي 500 جنيه، وتُصرف للأفراد الذين لا يستفيدون من أي برامج حماية اجتماعية.

يُشار إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة يبلغ مليون و100 ألف عامل، وتبذل المديريات العامة للعمل جهودًا مكثفة لضمان صرف المنحة لجميع المستحقين، وذلك وفقًا لتوجيهات حسن شحاتة وزير العمل.

بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بدعم فئة العمالة غير المنتظمة بقيمة 910 ملايين جنيه.

تم تنفيذ 430 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة 3.8 مليار جنيه، وتجري الآن إعداد مسودة استراتيجية لحماية هذه الفئة الهامة. يجري التركيز بشكل خاص على ملف التمكين الاقتصادي، حيث يتضمن هذا الملف 420 ألف مشروع بتكلفة 4.5 مليار جنيه.