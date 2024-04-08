نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجان المختصة بتظلمات التصالح في مخالفات البناء: الإجراءات والتفاصيل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 على تحديد اللجان المختصة بنظر التظلمات في هذه المخالفات، وتتضمن الإجراءات التالية:
- تشكيل اللجان:تتألف كل لجنة من رئيس وعدد من الأعضاء المؤهلين، حيث يرأس كل لجنة مستشار من إحدى الجهات القضائية.
- يتم اختيار الأعضاء من بين مهندسين متخصصين في الهندسة المدنية، بالإضافة إلى أعضاء من العاملين بالجهة الإدارية المختصة.
- اجتماعات اللجان:تعقد اللجان اجتماعات دورية كل 15 يومًا، حيث يجب أن يحضر الرئيس وأغلبية الأعضاء لإكمال النصاب القانوني.
- تصدر قرارات اللجان بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
- نظر التظلمات:تتلقى اللجنة التظلمات المقدمة، ويمكنها طلب استيفاء أي مستندات إضافية.
- تصدر اللجنة قرارًا بقبول التظلم أو رفضه وتخطر مقدم التظلم بالقرار خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تقديمه.
- إخطار الجهة الإدارية:يتم إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار النهائي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
- تلتزم اللجان المختصة باللائحة التنفيذية بتقديم العدالة والشفافية في معالجة التظلمات المتعلقة بمخالفات البناء، مما يضمن تطبيق القانون بشكل صحيح وفقًا للأنظمة والتشريعات المعمول بها.