نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجان المختصة بتظلمات التصالح في مخالفات البناء: الإجراءات والتفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 على تحديد اللجان المختصة بنظر التظلمات في هذه المخالفات، وتتضمن الإجراءات التالية: تشكيل اللجان:تتألف كل لجنة من رئيس وعدد من الأعضاء المؤهلين، حيث يرأس كل لجنة مستشار من إحدى الجهات القضائية.

يتم اختيار الأعضاء من بين مهندسين متخصصين في الهندسة المدنية، بالإضافة إلى أعضاء من العاملين بالجهة الإدارية المختصة.

اجتماعات اللجان:تعقد اللجان اجتماعات دورية كل 15 يومًا، حيث يجب أن يحضر الرئيس وأغلبية الأعضاء لإكمال النصاب القانوني. تصدر قرارات اللجان بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

نظر التظلمات:تتلقى اللجنة التظلمات المقدمة، ويمكنها طلب استيفاء أي مستندات إضافية.

تصدر اللجنة قرارًا بقبول التظلم أو رفضه وتخطر مقدم التظلم بالقرار خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تقديمه.

إخطار الجهة الإدارية:يتم إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار النهائي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

تلتزم اللجان المختصة باللائحة التنفيذية بتقديم العدالة والشفافية في معالجة التظلمات المتعلقة بمخالفات البناء، مما يضمن تطبيق القانون بشكل صحيح وفقًا للأنظمة والتشريعات المعمول بها.