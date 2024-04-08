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فرص وظيفية قيادية في وزارة التربية والتعليم: شروط وتفاصيل التقديم

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أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الوظائف القيادية الشاغرة التي يُتاح التقديم عليها إلى ما بعد عيد الفطر، حيث تشمل هذه الوظائف:

  • رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة هيئة الأبنية التعليمية.
  • رئيس الإدارة المركزية لصيانة الأبنية التعليمية.
  • مدير عام الإدارة العامة للتصميم الإنشائي.
  • مدير عام الإدارة العامة للتسعير والمدد والختاميات.
  • مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الفيوم.
  • مدير عام الإدارة العامة للتجهيزات المعملية.
  • مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني.مدير عام الإدارة العامة لصيانة الآلات والمعدات.

المستندات المطلوبة في وظائف التعليم

وأعلنت الوزارة عن الشروط المطلوبة للتقديم في هذه الوظائف، وتتضمن:

  • بيان بالإنجازات والإسهامات السابقة.
  • مقترحات التطوير بملف مكون من 7 نسخ.
  • تقديم 4 صور شخصية حديثة في موعد أقصاه 17 أبريل الجاري، ولن ينظر إلى الطلبات الواردة بالبريد.
  • تقديم الطلبات على النموذج المعد لذلك إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الهيئة في القاهرة خلال مواعيد العمل الرسمية.
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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