نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص وظيفية قيادية في وزارة التربية والتعليم: شروط وتفاصيل التقديم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الوظائف القيادية الشاغرة التي يُتاح التقديم عليها إلى ما بعد عيد الفطر، حيث تشمل هذه الوظائف:
- رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة هيئة الأبنية التعليمية.
- رئيس الإدارة المركزية لصيانة الأبنية التعليمية.
- مدير عام الإدارة العامة للتصميم الإنشائي.
- مدير عام الإدارة العامة للتسعير والمدد والختاميات.
- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الفيوم.
- مدير عام الإدارة العامة للتجهيزات المعملية.
- مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني.مدير عام الإدارة العامة لصيانة الآلات والمعدات.
المستندات المطلوبة في وظائف التعليم
وأعلنت الوزارة عن الشروط المطلوبة للتقديم في هذه الوظائف، وتتضمن:
- بيان بالإنجازات والإسهامات السابقة.
- مقترحات التطوير بملف مكون من 7 نسخ.
- تقديم 4 صور شخصية حديثة في موعد أقصاه 17 أبريل الجاري، ولن ينظر إلى الطلبات الواردة بالبريد.
- تقديم الطلبات على النموذج المعد لذلك إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الهيئة في القاهرة خلال مواعيد العمل الرسمية.