نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص وظيفية قيادية في وزارة التربية والتعليم: شروط وتفاصيل التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الوظائف القيادية الشاغرة التي يُتاح التقديم عليها إلى ما بعد عيد الفطر، حيث تشمل هذه الوظائف:

رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة هيئة الأبنية التعليمية.

رئيس الإدارة المركزية لصيانة الأبنية التعليمية.

مدير عام الإدارة العامة للتصميم الإنشائي.

مدير عام الإدارة العامة للتسعير والمدد والختاميات.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الفيوم.

مدير عام الإدارة العامة للتجهيزات المعملية.

مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني.مدير عام الإدارة العامة لصيانة الآلات والمعدات.

المستندات المطلوبة في وظائف التعليم

وأعلنت الوزارة عن الشروط المطلوبة للتقديم في هذه الوظائف، وتتضمن: