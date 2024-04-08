نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة تعلن تعليمات وجدول اختبارات المهام الأدائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، للفصل الدراسي الثاني، من العام الدراسي الحالي 2023/2024.

وجاء الجدول كالتالي:

يوم الأربعاء 17 ابريل (تربية دينية – مهارات مهنية)

يوم الخميس 18 ابريل (الدراسات الاجتماعية – الكمبيوتر)

يوم الأحد 21 ابريل (اللغة العربية)

يوم الأثنين 22 ابريل (العلوم)

يوم الثلاثاء 23 ابريل (اللغة الانجليزية)

يوم الاربعاء 24 ابريل (الرياضيات)

وشددت المديرية، بضرورة اجراء المهام الادائية لمعرفة مدي تحقق نواتج التعلم المستهدفه خلال الفصل الدراسي الثاني، كما شددت على أن يتم وضع المهام لاادائية بمعرفة موجة المادة مع مراعاة اختيار المهام المناسبة لميول التلاميذ.

وطالبت المديرية، أن يتم عقد اختبارات المهام الادائية فترة دراسية كاملة اثناء اليوم الدراسي ولا يتم عقد المهام الادائية فى الحصة الاولة والحصة الاخيرة من اليوم الدراسي وحسب ظروف كل مدرسة.

جدير بالذكر، أنه يتم تقييم الطلاب فى المهام الأدائية من خلال معلم الفصل وتوضع من خلال المدرسة والتوجيه المختص وتطبق المهام خلال اليوم الدراسى وفقا لظروف كل مدرسة على حدة، كما يتم تقييم تلاميذ الصف الخامس الابتدائى فى المهام الأدائية جزء أصيل ومهم فى عملية التقييم ويؤديها الطالب من خلال مهام وأنشطة وليست اختبارات بالشكل المتعارف عليه.

- ومخصص لها 35 درجة موزعه بواقع 5 درجات للتخطيط الجيد من قبل الطالب و5 درجات لجدية العمل فى تنفيذ المهمة و25 درجة للمنتج النهائى الذى يعبر عن مدى اكتساب الطالب لنواتج التعلم المطلوبة من المنهج والذى ينفذها من خلال هذا المنتج.

على أن يكون تنفيذ المهام الأدائية كتابة أو رسما أو مخططا، وأن التلميذ تدرب عليها كثيرا أثناء الدراسة، وهى عبارة عن أنشطة تقيس المخرجات المهارية لكل منهج دراسى وتتم تحت إشراف معلم المادة.

