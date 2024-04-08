نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تشهد فعالية تكريم مجموعة من متدربي برنامج المرأة المعيلة بأوسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعالية تكريم عدد من السيدات المتدربات في برنامج تدريب المرأة المعيلة بالتعاون مع جمعية الرائدات والمثقفات إلي جانب توزيع شنط رمضانية ومواد غذائية ووجبات افطار وملابس العيد وذلك بمركز شباب بشتيل بأوسيم.

وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالعمل علي تمكين المرأة من خلال توفير فرص عمل مناسبة واحياء الحرف التراثية والمنسوجات اليدوية ودعم اصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين سبل المعيشة لهم.

وأكدت نائب المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.

واشارت نائب المحافظ أن الفاعلية شهدت تكريم عددًا من الأطفال الذين تم تدريبهم بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني علي تغير السلوكيات الخاطئة في اطار برنامج "انا فاعل انا شجاع".

حضر الفعالية فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة اوسيم.

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