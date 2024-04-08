نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة ورعدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشير الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تأثر الجمهورية اليوم الاثنين 8 إبريل 2024 بامتداد منخفض جوي بطبقات الجو العليا، مرافقًا له كتلة هوائية منخفضة ومصدرها القارة الأوروبية.

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة في شمال الجمهورية وتصاحبها أمطار غزيرة ورعدية في المناطق التالية:

الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط ومطروح.

وتشير خرائط الطقس إلى امتداد الأمطار بشكل متوسط قد يصاحبها الرعد حتى وسط وجنوب الدلتا، وقد تكون الأمطار خفيفة في العاصمة القاهرة وشمال الصعيد.

كما ستنشط الرياح السطحية على القطاع الشمالي من الجمهورية مع اضطراب البحر المتوسط نتيجة هبوب الرياح أسفل السحب الركامية الرعدية فوق مسطح البحر المتوسط.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد، ودافئًا نهارًا على شمال البلاد وحارًا جنوبًا.

وتشير إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى اليوم تصل إلى 26 درجة مئوية.

وتعزو الأرصاد الجوية تقلبات حالة الطقس إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا، والتي تؤدي إلى عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

وتشدد الأرصاد الجوية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم القيادة أثناء سقوط الأمطار إلا في الحالات القصوى، والتوقف عندما تكون الرؤية غير واضحة، والاحتماء بمداخل العقارات عند سقوط الأمطار، وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية في الشوارع.

وتشير الخرائط إلى فرص سقوط الأمطار المتوسطة، والتي قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، على مناطق مختلفة.