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أحمد جودة - القاهرة - *جامعة حلوان تنظم إفطارًا جماعيًا لطلابها الوافدين لتعزيز التواصل الثقافي*



*رئيس جامعة حلوان: الجامعة تعمل على زيادة البرامج والتخصصات المطلوبة لسوق العمل وتلبية احتياجات الطلاب الوافدين*



شهد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته إدارة شؤون ورعاية الطلاب الوافدين بالجامعة، وهدف الحفل إلى زيادة الروابط الاجتماعية وتوثيق العلاقات الإنسانية بين الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، وتعزيز روح الألفة والتآخي بينهم.

حضر الحفل سفير دولة تشاد، نواب رئيس الجامعة، وقيادات الجامعة، وممثلون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والملحقين الثقافيين، وعمداء ووكلاء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

وعقدت فعاليات الحفل، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور سامح جمال وكيل الكلية، والدكتور هيثم سويلم مسئول الدعاية والتسويق بإدارة الوافدين بالجامعة، وفريق مكنب الوافدين بالجامعة الدكنور محي سامي الشباسي، الدكتور عادل المهدي، الدكتورة مونيكا موريس، الاستاذ على سلامة، وقام بالإشراف على تنفيذ الحفل الدكتورة أمنية يحيي وكيل كلية الفنون الجميلة.

في كلمته، رحب الدكتور السيد قنديل بضيوف الحفل، مؤكدًا على حرص الجامعة على تنظيم هذا الحفل لتعزيز التواصل البناء مع الطلاب الوافدين، وأضاف أن الهدف الأساسي هو الاهتمام بجودة التعليم وجودة الخريج، من خلال زيادة البرامج والتخصصات المطلوبة لسوق العمل وتلبية احتياجات الطلاب الوافدين.

وأشاد الدكتور قنديل بأهمية هذا اللقاء الذي يجمع طلاب الجامعة من مختلف الجنسيات، حيث تضم الجامعة 36 جنسية مختلفة، موجها الشكر لجميع أعضاء إدارة الوافدين على تنظيمهم لهذا الحفل.

كما أكد رئيس الجامعة أن من أولويات الجامعة الاهتمام بالحياة الجامعية للطلاب الوافدين، والرعاية الطبية لهم، وتوفير سكن ملائم؛ بهدف توفير بيئة جامعية مناسبة لهم.

وفي كلمة الدكتورة سهى عبد الوهاب، عميد كلية السياحة والفنادق، أعربت عن سعادتها باستضافة الكلية لهذا الاحتفال، مؤكدة على أهمية هذه المناسبات في تعزيز التواصل الثقافي بين الطلاب.



من جانبه، قال الدكتور هيثم سويلم، مسؤول الدعاية والتسويق بإدارة الوافدين بالجامعة، إن الجامعة تفتح أبوابها وتقدم كل التسهيلات للطلاب الوافدين؛ قائلا " ان العلاقات التى تربطنا بابنائنا الوافدين تفرض علينا الا ندخر اى جهد فى سبيل رعايتهم فى وطنهم الثانى مصر وبيتهم الحبيب جامعة حلوان".

وشهد الحفل فقرات فنية متنوعة، من بينها المزمار والتنورة، وفقرة استعراضية لفريق طالبات كلية التربية، تحت اشراف الدكتورة امل عبد الله عميد الكلية، وفقرة فنية قدمها كورال العاصمة بكلية التربية الموسيقية تحت إشراف الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية.

واختتم الحفل بتكريم رئيس الجامعة للملحقين الثقافيين تعبيرًا عن التقدير لجهودهم في تعزيز التعاون الدولي والتبادل الثقافي.