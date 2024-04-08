جامعة حلوان تنظم حفل ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسي

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أحمد جودة - القاهرة - نظم قسم الألعاب الجماعية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان حفل ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسي لطلاب الجامعة.

عقدت فعاليات الحفل تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وشارك في الدورة الرمضانية 20 فريقًا من مختلف كليات الجامعة، وأقيمت المنافسات على ملعب نادي جامعة حلوان تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي.

وأسفرت نتائج المسابقات عن فوز كلية التربية الرياضية بالهرم بالمركز الأول، تلتها كلية التجارة وإدارة الأعمال في المركز الثاني، وكلية التمريض في المركز الثالث.

وأشرف على تنظيم فعاليات الحفل الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي، والأستاذ أحمد عمر رئيس القسم، والدكتورة مؤمنة محمود، والدكتورة محمد حسنين، والأستاذ محمد يسري.