جامعة حلوان تحصد مراكز أولى في الملتقى الثقافي الرمضاني لجامعات القاهرة الكبرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أبريل 2024 12:31 مساءً - في إطار مشاركة جامعة حلوان في الملتقى الثقافي الرمضاني لجامعات القاهرة الكبرى، الذي أقيم بجامعة القاهرة، حصدت الجامعة عددًا من المراكز الأولى في مختلف الفعاليات والمسابقات.

وجاءت مشاركة الوفد الطلابي بجامعة حلوان تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

فقد فاز الطالب محمود محسن أحمد من كلية الحقوق بالمركز الأول في مسابقة الشعر العامي، بينما حصل الطالب كريم عبد الإله محروس من كلية الطب على المركز الثاني في مسابقة القرآن الكريم. كما تم تسليم درع المشاركة للجامعة.

وتضمن الملتقى فعاليات في مجالات القرآن الكريم، الأربعون النووية، الشعر العامي، شعر الفصحى، ودوري المعلومات.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التفوق الطلابي وتنمية المواهب في مختلف المجالات الثقافية والأدبية، مشيرا إلي حرص الجامعة على دعم جميع الطلاب المتميزين للمشاركة في الفعاليات والمسابقات المختلفة.

تمت مشاركة الطلاب تحت إشراف الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، الأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.