معهد الفلك: صلاة عيد الفطر في القاهرة الساعة 5:59 والجيزة في 5:58...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أبريل 2024 12:31 مساءً - ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك ستكون في القاهرة الساعة 5:59 صباحا،أما الجيزة ستكون الساعة 5:58 وفي الإسكندرية الساعة 6:02،وذلك طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.

أوضح المعهد - في بيان اليوم الاثنين أن مدينة حلايب أول المواقع المصرية تأدية لصلاة عيد الفطر،حيث يحين موعدها في الساعة 5:42 صباحا،فيما تكون مدينة السلوم آخر المدن تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الساعة 6:21 صباحا.

وأضاف أن صلاة عيد الفطر المبارك سيحل موعدها في بورسعيد والسويس والإسماعيلية في الساعة 5:53 صباحا،وفي العريش وشرم الشيخ في الساعة 5:47 صباحا،وفي الطور والغردقة في الساعة 5:50 صباحا.

وتابع أن سكان مدينة سانت كاترين سيؤدون صلاة عيد الفطر في الساعة 5:48 صباحا،وفي طابا الساعة 5:44 صباحا،وفي مدن دمنهور والفيوم وأسيوط في تمام الساعة 6:00 صباحا،وفي طنطا وبنها وكفر الشيخ في الساعة 5:58 صباحا.

وأشار إلى أن صلاة عيد الفطر في المنصورة ستكون في الساعة 5:57 صباحا،وفي الزقازيق وأسوان في الساعة 5:56 صباحا،ومدن شبين الكوم وبني سويف وسوهاج في الساعة 5:59 صباحا.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد صلاة عيد الفطر في المنيا وأبوسمبل في الساعة 6:02 صباحا،وقنا ودمياط في الساعة 5:55،أما في مرسى مطروح في الساعة 6:13 صباحا،والخارجة في 6:05 صباحا،ونوبيع في 5:45 صباحا،أما في مدينة شلاتين في الساعة 5:46 صباحا.