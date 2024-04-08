وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بحلول عيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أبريل 2024 12:31 مساءً - هنأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك .

وقال وزير التنمية المحلية في نص برقية التهنئة : يطيب لى أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لسيادتكم بخالص اعزازي وتقديري وبأصدق وأرق التهانى القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك .. وإحتفال مصرنا الغالية والعالم الاسلامى بهذه المناسبة الدينية الكريمة سائلين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها علي سيادكتم والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات .

وأضاف الوزير : وأن يجعل هذا العيد المبارك عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر الشعوب الإسلامية والعربية في ظل مناخ ينعم فيه أبناء مصر الأوفياء بالأمن والأمان والاستقرار لتحقيق غد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية في ظل قائد مسيرة البناء والتنمية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.. سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم وكل عام وأنتم وشعب مصر بخير وسلام .