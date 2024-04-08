وزير العمل يهنئ العاملين بوزارة العمل بعيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أبريل 2024 12:31 مساءً - شحاتة يحث العاملين على المزيد من العمل لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل كريم ولائق

قام وزير العمل حسن شحاتة ،صباح اليوم الاثنين ،بجولة في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،لتهنئة العاملين بالديوان العام ،وصندوقي إعانات الطوارئ للعمال،وتمويل التدريب والتأهيل ،بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ،وتمنى لهم أن يعيد هذه المناسبة عليهم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات،وعلى مصر الحبيبة بالمزيد من الأمن والاستقرار والتنمية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ..وحث الوزير جميع العاملين بالوزارة ،ومديرياتها بكافة المحافظات على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم في إطار الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي..