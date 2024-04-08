الإدارة العامة للمرور تضبط 14551 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 أبريل 2024 12:36 مساءً - تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود إدارة المرور خلال 24 ساعة عن ضبط (14551) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

(652) مخالفة السير بدون تراخيص.

(22) دراجة نارية مخالفة.

(7717) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(18) مخالفة موقف عشوائى.

(439) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(7) مخالفات شروط التراخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.