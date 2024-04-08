مع دخول عيد الفطر.. ضبط 186 طناً من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنعين بالغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 أبريل 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.. فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط (المسئولين عن مصنعين - كائنين بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية) لإنتاجهم الأسماك المدخنة مستخدمين خامات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة للمواطنين تمهيداً لطرحها فى الأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. وعثر بالمصنعين المشار إليهما على (170 طن أسماك مجمدة – 16 طن أسماك مدخنة جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.