الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 أبريل 2024 01:33 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ضبط (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (11,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – بندقية آلية وعدد من الطلقات).

ضبط (عاطل - له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبحوزته (3,750 كيلو جرام لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – سلاح أبيض - 2ميزان - سيارة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.