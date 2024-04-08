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ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 أبريل 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة الشرابية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (سائق - له معلومات جنائية ، ونجليه لأحدهما معلومات جنائية)  حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار، وعثر بداخله على (حفرة قطرها ٣ × ٣  متر بعمق ٣ متر بداخلها سلك إنارة) ، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة. 

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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