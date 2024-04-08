نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم": انتهاء لجنة وضع أسئلة اختبارات الثانوية العامة خلال الشهر الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اللجنة المنعقدة لوضع اسئلة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، تعمل على قدم وساق.

وأكد المصدر، أنه تم توجيه تعليمات لأعضاء لجنة اسئلة اختبارات الثانوية العامة، أن تكون اسئلة الامتحانات، ستخاطب كل مستويات جميع الطلبة.

وشدد المصدر، على أنه الامتحانات ستكون متفقة مع معايير المركز القومي للامتحانات، مؤكدا إنه من المقرر أن تنتهي اللجنة من وضع الاسئلة خلال الشهر الجاري.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم، حددت شكل وطبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، على أن الأسئلة سوف تعتمد على قياس فهم نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى لطلاب الصف الثالث الثانوى العام، مؤكدة أن أسئلة الامتحان ستقيس جميع مستويات الطلاب القدرات البسيطة والمتوسطة والعليا وسوف تفرز الطلبة وفق مستوياتهم المختلفة.

