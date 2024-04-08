أخبار مصرية

حسين زين يهنى الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أبريل 2024 02:29 مساءً - يتقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك

وبأصدق التمنيات في هذه المناسبة الجليلة ندعو المولى عز وجل أن يوفق سيادته في تنفيذ مستهدفات العمل الوطني وتحقيق المزيد من الانجازات الغير مسبوقة واستكمال مسيرة التنمية والبناء نحو دولة عصرية ديمقراطية تحقق آمال وطموحات شعب مصر العظيم ، وأن يكلل جهوده الوطنية المخلصة بالنجاح في مجابهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والحفاظ على الاستقرار والأمن والأمان

كما تقدم زين بخالص التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء وكافة مسئولي وكبار رجال الدولة المصرية، ومجلس الهيئة الوطنية للإعلام .

اليوم السابع

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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