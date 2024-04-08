نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الساحات والمساجد جاهزة لاستقبال المصلين.. تعرف على استعدادات محافظة الجيزة خلال عيد الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهت محافظة الجيزة استعدادتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تجهيز جميع المساجد والساحات المحددة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر بكافة أنحاء المحافظة.

كما كثفت محافظة الجيزة من حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات وبمحيطها وذلك استعدادا لاستقبال المصلين.

من ناحية آخرى خصصت مديرية الأوقاف بالجيزة لاستقبال العيد، إمام أساسى وإمام احتياطى لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطى بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك بالاضافة إلى فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بوقت كافي وتشكيل لجان وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

بينما تقوم إدارة الحماية المدنية بالجيزة، بوضع سيارات إطفاء خلال أداء صلاة العيد بجوار ساحات المساجد الكبرى التى تشهد إقبال كبير من المواطنين في اطار تنفيذ إجراءات السلامة العامة إضافة إلى الحدائق العامة والمتنزهات المطلة على النيل والمناطق الأثرية والفنادق.

كما وجه محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى لمتابعة حالة النظافة وإزالة أى اشغالات من محيط المساجد والساحات دوريا مع تكثيف حملات رفع الاشغالات خلال ايام العيد بالاضافه إلى منع التعدي على الطريق العام أو البناء المخالف والتعديات علي الأراضي الزراعية وسرعة الاستجابه لشكاوي المواطنين.

بينما رفعت مديرية الصحة بالجيزة، درجة الاستعداد القصوى فى جميع المستشفيات خلال فترة العيد كما تتلقى البلاغات بشأن أى حوادث أو حالات مرضية عن طريق غرفة الطوارئ الخاصه بالمديرية.

كما يتم تكثيف الرقابة على اماكن بيع الاسماك المملحة والمدخنة واللحوم والدواجن وثلاجات الحفظ والمنشآت الغذائية والاسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عدم توافر الاشتراطات الصحية اللازمه في السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين.

من ناحية آخرى وجه محافظ الجيزة، مدير مديرية التموين والاحياء والمراكز بالمرور على المخابز ومستودعات الأنابيب للتأكد من الحصص المنصرفة للمستودعات والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة.

كما يقوم جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لمتابعة مواقف السيارات لعدم السماح باستغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال فترة أجازه العيد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأخيرًا شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بمراجعة الاماكن التى تمثل خطورة داهمه سواء بالسقوط أو الاشتعال ومنع تراكم اية مخلفات أو المواد القابلة للاشتعال بمخازن الإشغالات بالإضافة إلى تفعيل دور لجان المرور على الاستوديوهات الفنية وقاعات الافراح للتأكد من الالتزام باشتراطات الحماية المدنية واستيفاء التراخيص اللازمة للتشغيل.