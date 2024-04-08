نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة أسوان يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، قام الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، بإرسال سلسلة من البرقيات التهنئة إلى القيادة العليا والمسؤولين الحكوميين في مصر، معبرًا عن التقدير والتهاني الخالصة من جامعة أسوان وأسرتها.

في برقيته إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعرب الدكتور أيمن محمود عثمان عن سعادته بتمثيل جامعة أسوان وأسرتها بأحر التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقدم الدكتور عثمان أمنياته باليمن والخير والبركات للرئيس السيسي ولشعب مصر العظيم، داعيًا الله أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على مصر الحبيبة وأن يحفظ شعبها وقائدها من كل مكروه، وأن يوفقهم في تحقيق التقدم والرفاهية للوطن الغالي.

وتوجه الرئيس عثمان ببرقيات مماثلة إلى السادة رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ومحافظ أسوان. وفي هذه البرقيات، عبّر عن أصدق التهاني والتمنيات للمستلمين بمناسبة العيد، مؤكدًا على أهمية التعاون والتواصل بين المؤسسات الحكومية والتعليمية في تعزيز التقدم والاستقرار في مصر.

تأتي هذه البرقيات في إطار روح الاحتفال والتضامن التي تميز عيد الفطر المبارك، وتعكس التواصل القوي والتوازن بين الجهات الرسمية في البلاد، مؤكدة على الروابط الوثيقة التي تجمع جامعة أسوان بالقيادة العليا والسلطات الحكومية في مصر.