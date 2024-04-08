أخبار مصرية

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 أبريل 2024 03:31 مساءً - بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب في نص برقية التهنئة: "يُسعدني أن أتقدم لسيادتكم باسمي وباسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله تعالى أن يُسدد خطاكم لمواصلة مسيرة البناء والتنمية على أرض مصر، وأن يُعيد هذه المناسبات الدينية المباركة على شعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات."

وكل عام وسيادتكم بخير.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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