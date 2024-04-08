انت الأن تتابع خبر حالة طقس اليوم الإثنين 8 إبريل 2024.. تحذير الأرصاد من الأمطار والعواصف الرعدية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُشير التوقعات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إلى حالة طقس اليوم الإثنين 8 إبريل 2024، وأيضاً تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتلة هوائية باردة قادمة من شمال أوروبا، مما سوف يؤدي إلى حدوث تقلبات جوية ملحوظة خلال الأيام القادمة.

حالة طقس اليوم

ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأيضاً حالة طقس اليوم الاثنين 8 إبريل 2024 يكون فيها الكثير من التقلبات المناخية، وهذه المناطق تشمل على ما يلي:

الإسكندرية

البحيرة

كفر الشيخ

دمياط

مطروح

وتمتد الأمطار

بشكل متوسط قد يصاحبها الرعد إلى مناطق من وسط وجنوب الدلتا، والعاصمة القاهرة وشمال الصعيد، وتميل درجات الحرارة إلى البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد، ودافئة نهارا على شمال البلاد، وحارة على جنوب البلاد.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية، وتنشط الرياح السطحية على القطاع الشمالي من الجمهورية، واضطراب البحر المتوسط نتيجة هبوب الرياح أسفل السحب الركامية الرعدية فوق مسطح البحر المتوسط.

وتُحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ضرورة توخى الحذر وعدم القيادة أثناء سقوط الأمطار إلا في الحالات القصوى، والتوقف عند عدم اتضاح الرؤية، والاحتماء بمداخل العقارات عند سقوط الأمطار، وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية في الشوارع.

حالة الطقس من اليوم إلي يوم الأربعاء

وأما عن حالة الطقس فهي تكون مائلة للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد على أغلب الأنحاء، ولا يوجد ثبات خرائط الطقس، ويجب أن يتم متابعة التحديثات في حالة الأجواء التي تصدرها

الهيئة على مدار اليوم.

حالة البحر المتوسط: معتدل.

ارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25 متر).

اتجاه الرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل.

ارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.25 متر).

اتجاه الرياح شمالية غربية.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين