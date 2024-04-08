المؤتمر الثالث لاتحاد المصري لطلاب الصيدلة يناقش التحديات والإنجازات في مجال الصحة

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أحمد جودة - القاهرة - ينطلق خلال أيام قليل فعاليات المؤتمر الصحفي الثالث لاتحاد المصري لطلاب الصيدلة (EPSF)، الذي يعد من أبرز الأحداث السنوية في مجال الصحة بمصر. يحضر المؤتمر ممثلون من وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونيسيف، وهيئة الدواء المصرية، ووزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عمداء كليات الصيدلة من 37 جامعة مرموقة وممثلي شركات الأدوية الرائدة.

يهدف المؤتمر إلى:

مناقشة وتسليط الضوء على أهم الأنشطة والإنجازات التي تنفذها EPSF بإشرافها على كليات الصيدلة في مصر. تأسس اتحاد المصري لطلاب الصيدلة عام 1982 بهدف خدمة المجتمع وتقديم الدعم للطلاب الصيادلة في مصر.

تشمل أهم الأعمال التي تناقشها المؤتمر مجموعة متنوعة من الحملات التوعوية في مجال الصحة، بما في ذلك حملات التبرع بالدم وحملة "غيث" الإنسانية. كما يتم تناول المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة في مختلف فروع الصيدلة، والتي تعزز من مستوى المعرفة والتبادل العلمي.

تعد برامج التبادل الطلابي التي ينظمها EPSF أحد أبرز الجوانب المهمة في المؤتمر. توفر هذه البرامج لطلاب الصيدلة فرصة قيمة للحصول على تدريب في أكثر من 90 دولة، مما يسهم في تطوير قدراتهم وتعزيز تجربتهم العلمية.

من المقرر أن يستضيف المؤتمر في قاعة فندق توليب جاردز بمدينة نصر، ويتوقع حضور ممثلين من شركة نيرهادو وشركة يوتوبيا وهيئة الرعاية وهيئة الدواء وسوق الدواء ومبادرة السكر بره، وهم جهات هامة في مجال الصحة بمصر.

ومن بين الجوانب المهمة التي ستتم مناقشتها في المؤتمر هو مستقبل الصحة والتحديات التي تواجهها في مصر. كما سيتم التركيز على المشاكل التي تواجه مهنة الصيدلة