نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر: إهدار أكثر من 2000 فدان تخص الآثار في الفيوم (مستندات) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية على عدد من الصور والمستندات والتي توثق لقضية هامة في منطقة آثار الفيوم، ألا وهي التراخي الحادث حول عدم إزالة التعديات على الأراضي الأثرية، وكذلك عدم ضم أراضي أو إخراج أراضي من حيز الآثار.

بالمستندات... وفقًا لمصادر: إهدار 2000 فدان تخص الآثار في الفيوم

مستندات هامة

وحصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية على العديد من المستندات حول ذلك الموضوع والذي يحتاج إلى فتح تحقيق دقيق للوقوف على كل تفاصيله وذلك من قبل الجهات المختصة، حيث أثبتت المستندات أنه على سبيل المثال وحسبما أفادت مصادر في المجلس الأعلى للآثار بالفيوم أن هناك تعدي عبارة عن مسقة مياه ري وبئر مياه في منطقتين أثريتين بالفيوم وتم تحرير محضري إزالة للـ «المسقة والبئر» وتم إثبات أن الإزالة تمت لإحدى التعديين ولكن على أرض الواقع لازال التعدي قائمًا حسبما أفاد المصدر.

أرض إهناسيا

فيما أشار مصدر آخر إلى أنه منذ ٤ سنوات كان هناك تعديات على أرض إهناسيا -بني سويف- الأثرية وهي إحدى أهم عواصم مصر القديمة، والذي تم إثباته من خلال لجنة حصر التعديات بعدها بثلاث سنوات وتكتشف أنه تم بناء 385 منزلًا على أملاك الآثار ولم يتم تحرير محضر تعد واحد ضد القائمين بالبناء.

نقل مديرة التوثيق

وفي واقعة فريدة من نوعها أفاد أحد المصادر في منطقة آثار ميدوم ببني سويف أن مديرة التوثيق الأثري هناك تم نقلها بسبب اعتراضها على محاولة تعديل قرار رئيس الوزراء، للستفادة من خط تجميل الهرم لصالح مستثمرين.

إهدار 2203 فدان

كما أشار المصدر إلى ما يعرف بمنطقة آثار النحاس ناحية إطسا الفيوم والتي طالبت لجان عديدة بإخضاعها وضمها منذ ما يزيد عن 10 سنوات وصدر قرار الأمين العام السابق الدكتور مصطفى وزيري رقم 6870 بتاريخ 12 سبتمبر 2023 بضرورة إخضاع كافة المسطح المحيط بمنطقة آثار النحاس لإشراف المجلس الأعلى للآثار نظرًا لوجود العديد من الشواهد الأثرية في تلك الأراضي، وهي بمساحة 2203 فدان وبها إشغالات زراعية بمساحة 281 فدان وإشغالات مباني على 79 فدان وإشغالات بمقابر للأهالي على 6 فدادين، ولم يتم اتخاذ إجراء بها حتى الآن.

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