اعرف لو هتسافر.. وزارة النقل توضح مواعيد مترو الأنفاق والنقل العام في عيد الفطر 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تزامناً مع اقتراب أيام عيد الفطر المبارك 2024، وزيدة حاجة المواطنين إلى التنقل وتبادل الزيارات والتخطيط للرحلات، فقد يتساءل الكثيرين عن مواعيد عمل مترو الأنفاق تلك الفترة الوشيكة، هذا إلى جانب التعرف على مواعيد عمل وسائل المواصلات الأخرى، ونوافيكم بالمزيد فتابعونا.

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق عيد الفطر 2024

يندرج مترو الأنفاق ضمن أبرز وسائل النقل العام التي يستقلها الكثيرين، وذلك لما يتمتع به من راحة وأمان، علاوة على سرعة الوصول إلى مختلف الأماكن، ونتعرف على مواعيد عمل مترو الأنفاق خلال أيام عيد الفطر 2024، فيما يلي:

تبدأ رحلات الخط الأول من “حلوان – المرج الجديدة”، من الساعة 5:15 صباحاً، كما تنتهي الرحلات بالساعة 1:00 صباحاً بعد منتصف الليل.

بينما الخط الثاني “شبرا الخيمة – المنيب”، يبدأ رحلاته منذ الساعة 5:15 صباحا وحتى الساعة 1:00 صباحاً.

وأخيراً الخط الثالث “عدلي منصور – محور روض الفرج” تبدأ رحلات منذ 7:15 صباحاً، ومع الانتهاء الساعة 1:00 صباحاً.

المواعيد الخاصة بتشغيل القطار الكهربائي الخفيف

هذا وتبدأ رحلاته الساعة 6:00 صباحاً، كما تنتهي الرحلات الساعة 12:00 بمنتصف الليل.

مواعيد الحافلات بأيام العيد

تقوم الحافلات بالعمل طيلة أيام العيد، وذلك بجانب زيادة أعداد الرحلات بالخطوط الرئيسية.

مواعيد الميكروباصات بأيام العيد

في ظل التوقعات بزيادة رسوم أجرة الميكروباصات، فسوف يتم العمل طيلة أيام العيد،.

مواعيد سيارات الأجرة طوال أيام العيد