دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القليل وتبدأ أيام عيد الفطر المبارك، لذا يتساءل الكثيرين عن المواعيد العمل للمخابز عقب انتهاء عيد الفطر المبارك الجمعة 12 أبريل 2024، لذا فقد أوضحت وزارة التموين قرارها بشأن مواعيد عمل المخابز خلال العيد وعقب انتهاء العيد، ونوافيكم بالتفاصيل فتابعونا.
مواعيد عمل المخابز بعد عيد الفطر المبارك
تم الإعلان من قبل وزارة التموين عن مواعيد عمل المخابز عقب عيد الفطر المبارك، بأن مواعيد عمل المخابز سوف تعود عهدها السابق ومواعيدها الطبيعية، حيث ستعود للعمل الرسمي بدءًا من الـ 5 صباحاً وحتى 5 مساءً، هذا وقد شددت على أهمية توفير مراقبة مخابز العيش، وذلك للحرص على تقديم أفضل صور الدعم للمواطن وضمان أفضل أداء.
حصة الفرد من الخبز المدعوم لحاملي البطاقات التموينية
هذا وقد حددت الوزارة حصة كل مواطن حامل البطاقة وهي “خمسة أرغفة”، وقد تم التأكيد على ضرورة المتابعة الدورية لجميع الأجهزة المقدمة للخدمات التموينية للمواطنين، مع العلم باستمرار عمل مفتشي التموين دون الحصول على إجازة، في ظل حل المشاكل المتعلقة بعمليات التموين المختلفة وتلقي الشكاوي والتصرف حيالها.
مراقبة المخابز في أيام العيد
في إطار التوجيهات الصارمة من قبل وزارة التموين، على ضرورة صرف العيش بالمخابز بشكل منظم لحاملي البطاقات التموينية، وذلك تحقيقاً للآتي:
- استمرار صرف العيش المدعم
- تحسين معيشة الفرد محدودي الدخل.
- المساهمة الفعالة في الحد من الوصول إلى مستوى الفقر.
- الوصول إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وذلك عبر تقديم أفضل فرص لحصول مختلف الفئات المستهدفة على الاحتياجات الأساسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التموين توضح مواعيد عمل المخابز بعد العيد 2024.. أعرف حصتك من العيش المدعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.