التموين توضح مواعيد عمل المخابز بعد العيد 2024.. أعرف حصتك من العيش المدعم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القليل وتبدأ أيام عيد الفطر المبارك، لذا يتساءل الكثيرين عن المواعيد العمل للمخابز عقب انتهاء عيد الفطر المبارك الجمعة 12 أبريل 2024، لذا فقد أوضحت وزارة التموين قرارها بشأن مواعيد عمل المخابز خلال العيد وعقب انتهاء العيد، ونوافيكم بالتفاصيل فتابعونا.

مواعيد عمل المخابز بعد عيد الفطر المبارك

تم الإعلان من قبل وزارة التموين عن مواعيد عمل المخابز عقب عيد الفطر المبارك، بأن مواعيد عمل المخابز سوف تعود عهدها السابق ومواعيدها الطبيعية، حيث ستعود للعمل الرسمي بدءًا من الـ 5 صباحاً وحتى 5 مساءً، هذا وقد شددت على أهمية توفير مراقبة مخابز العيش، وذلك للحرص على تقديم أفضل صور الدعم للمواطن وضمان أفضل أداء.

حصة الفرد من الخبز المدعوم لحاملي البطاقات التموينية

هذا وقد حددت الوزارة حصة كل مواطن حامل البطاقة وهي “خمسة أرغفة”، وقد تم التأكيد على ضرورة المتابعة الدورية لجميع الأجهزة المقدمة للخدمات التموينية للمواطنين، مع العلم باستمرار عمل مفتشي التموين دون الحصول على إجازة، في ظل حل المشاكل المتعلقة بعمليات التموين المختلفة وتلقي الشكاوي والتصرف حيالها.

مراقبة المخابز في أيام العيد

في إطار التوجيهات الصارمة من قبل وزارة التموين، على ضرورة صرف العيش بالمخابز بشكل منظم لحاملي البطاقات التموينية، وذلك تحقيقاً للآتي: