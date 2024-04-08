مؤسسة تابعة للتحالف الوطني تنتهى من تنفيذ حملة دعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 أبريل 2024 10:33 مساءً - تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انتهت مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك القاهرة، من تنفيذ حملة مشتركة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية بالمساعدات الغذائية في عدد من المحافظات منها أسوان وقنا والفيوم من خلال توزيع كراتين رمضان.

وجاءت هذه الحملة استمراراً للتعاون بين الجهتين في تنفيد فعاليات موسمية رمضانية، حيث تعاونا العام الماضي لتوزيع المساعدات الغذائية ضمن مبادرة بنك القاهرة قافلة الخير، واستهدفت تقديم الدعم والمساعدات لنحو 84 ألف مستفيد في أنحاء الجمهورية، وأكد هاني عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير للتنمية، أنّ التعاون بين صناع الخير وبنك القاهرة يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات المستهدفة من خلال تأمين الاحتياجات الضرورية لهم وعلى رأسها الاحتياجات الغذائية خاصة مع قدوم شهر رمضان، لافتا إلى أنّ التوزيع تمت بالتنسيق الكامل مع المحافظين في المحافظات المستهدفة وتحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.