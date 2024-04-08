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أحمد جودة - القاهرة - تردد قناة تكبيرات العيد 2024 على نايل سات.. استمتع بالتكبيرات على مدار 24 ساعة

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، يزداد البحث عن تردد قناة تكبيرات العيد 2024 على مختلف محركات البحث.

وتعتبر قناة تكبيرات العيد من القنوات المميزة التي تُبث تكبيرات العيد على مدار 24 ساعة دون انقطاع، مما يخلق أجواءً إيمانية رائعة تُضفي على العيد بهجة خاصة.

ويحرص الكثير من المسلمين على الاستماع إلى تكبيرات العيد لما لها من فضل عظيم، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من كبر في يوم العيد عشر تكبيرات كتب الله له عشر حسنات".

تردد قناة تكبيرات العيد 2024



هناك عدة قنوات فضائية عربية تعمل على نقل تكبيرات العيد على مدار 24 ساعة دون توقف منها قناة كنوز والذي يأتي ترددها على النحو التالي:.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10728.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.





تردد قناة السعودية مباشر تكبيرات عيد الفطر



القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.



صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك



تبدأ تكبيرات عيد الفطر المبارك بعد مغرب اليوم 30 من شهر رمضان، وقد تم الإعلان رسميًا في مصر والسعودية والعديد من الدول العربية عن موعد أول ايام عيد الفطر المبارك الأربعاء الموافق 10 من أبريل 2024 وغرة شوال 1445 وأن الثلاثاء 9 أبريل المتمم لشهر رمضان لسنة 1445-2024 وتأتي صيغة تكبيرات عيد الفطر المبارك على النحو التالي:.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله.

وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله.

ولا نعبدإلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد،

وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد،

وعلى أزواج سيدنا محمد

وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرً.