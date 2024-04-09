تكريم المتحدة للرياضة واتحاد كرة اليد لأبطال أفريقيا فى القلعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أبريل 2024 12:32 صباحاً - نظمت الشركة المتحدة للرياضة بالتعاون من اتحاد كرة اليد حفل تكريم لمنتخب مصر لكرة اليد رجال الحاصل على كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس فى قلعة صلاح الدين الأيوبى.

وشهد التكريم حضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومسئولى الشركة المتحدة، وهم: محمد يحيى لطفى ومسئولو اتحاد اليد برئاسة محمد الأمين والجهاز الفنى ولاعبو المنتخب الوطنى لكرة اليد.

كما شهد حفل التكريم فيلما تسجيليا عن فراعنة اليد ومشوارهم فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

ومن جانبه أكد محمد الأمين رئيس اتحاد اليد، خلال حفل التكريم، أن منح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى نوط الامتياز للاعبين والجهاز الفنى هو الفخر الحقيقى لكل المنظومة وكل من ينتمى لها، متوجها بالشكر للشركة المتحدة للرياضة على التكريم.

فيما قال عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد اليد خلال الاحتفال أن الرياضة فى الوقت الحالى أصبحت استثمارا لن يتحقق إلا عن طريق دعم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركات الراعية.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى، فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين عامي 1974 و 1976.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.