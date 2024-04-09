بعد رحيله عن قنوات أون تايم سبورتس.. إبراهيم فايق مقدم برنامج جمهور التالتة يشكر الشركة المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أبريل 2024 02:31 صباحاً - أعلن إبراهيم فايق مقدم برنامج جمهور التالتة على قنوات أون تايم سبورتس رحيله عن القناة بنهاية حلقة اليوم .

وأكد "فايق" اعتزازه بالفترة التي قضاها ولمدة 5 أعوام ضمن كتيبة أون سبورتس، بعد الدعم الكبير الذى شعر به من مسئولي المتحدة للرياضة وزملائه داخل البرنامج، من إعداد ومخرجين، وكل زملائه خلف الكاميرا .

وتوجه إبراهيم فايق بالشكر الجزيل للشركة المتحدة وكل طاقم عمل قنوات أون تايم سبورتس .

وقال إبراهيم فايق: " أشكر الأستاذ عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلانية، وأسامة الشيخ رئيس قطاع الرياضة بقنوات أون تاين سبورتس على السماح لى بخوض تجربة جديدة" .