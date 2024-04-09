وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 أبريل 2024 08:37 صباحاً - هنَّأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري الكريم، والأمتين العربية والإسلامية، بعيد الفطر المبارك، سائلًا الله -عز وجل- أن يجعله عيد خير ويمن وبركة عليه وعلى مصرنا العزيزة وأهلها أجمعين، وأن يتقبل الله -عز وجل- الصيام والقيام.

ووجَّه وزير الأوقاف الدعاء لله -تعالى- بأن يجعل يوم العيد يوم الجائزة لكل من وفقه -سبحانه- لصيام الشهر الكريم، وأن يديم علينا جميعًا فضله، وأن يمن -سبحانه وتعالى- علينا بكل خير، وأن يوفقنا جميعًا للمداومة على طاعته، وأن يفرج -سبحانه وتعالى- كرب الأشقاء في غزة، وأن يرزقهم الأمن والأمان في وطنهم، وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن يمن عليها وعلى أهلها بواسع فضله، وأن يجعل أيامها كلها أعيادًا، وأن يعيد هذه الأيام المباركة عليها وعلى أهلها بكل خير.