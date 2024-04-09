نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الري ترفع درجة الاستعداد خلال إجازة "عيد الفطر المبارك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أنه عن رفع حالة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة، وذلك خلال إجازة "عيد الفطر المبارك"، مع رفع درجة الإستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية وتوفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة الإجازة.

وأكد سويلم، في بيان اليوم، الثلاثاء، أن أجهزة الوزارة المعنية تتابع بشكل مستمر لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف والالتزام بالمناوبات خلال أيام العيد، والإطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، مع تجهيز وحدات الطوارئ النقالى للتعامل مع أي طوارئ.

وشدد الوزير على إستمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.