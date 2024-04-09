وزارة الرى ترفع درجة الإستعداد خلال أجازة ”عيد الفطر المبارك”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 أبريل 2024 10:32 صباحاً - الدكتور سويلم يوجه بالآتى :

الإستمرار في حالة الجاهزية خلال أجازة العيد ، وتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات

متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف ، والإلتزام بالمناوبات ، ومتابعة الجسور ، وجاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ النقالى

رصد التعديات وإزالتها فى المهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة لضمان حسن إدارة المنظومة المائية

صرح السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أنه قد أصدر توجيهاته لكافة أجهزة الوزارة للإستمرار في حالة الجاهزية خلال أجازة "عيد الفطر المبارك" ، مع رفع درجة الإستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية وتوفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة الأجازة .

وأشار سيادته لقيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة المستمرة لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف والالتزام بالمناوبات خلال أيام العيد ، والإطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية ، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، مع تجهيز وحدات الطوارئ النقالى للتعامل مع أي طوارئ .

كما شدد الدكتور سويلم على إستمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية .