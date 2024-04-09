نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مد فترة حجز اختبارات البرامج الرقمية للقيادات التربوية لـ 9 أبريل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الأكاديمية المهنية المعلمين، قرارًا هام بشأن حجز البرامج الرقمية للقيادات التربوية «وكيل ومدير إدارة تعليمية ووكيل ومدير إدارة مدرسية وتوجيه فني» علي منصة المعلم للتدريب عن بعد.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين، علي موقعها الرسمي، أنه نظرًا لكثرة المتقدمين للبرنامج وحيث أن يوم 9 إبريل يوافق إجازة رسمية، فقد تقرر مد فترة حجز الاختبارات فقط لمن أنهوا البرنامج، ليتسنى لهم حجز اختبار يومي 15، 16-4- 2024 ليتمكنوا من أداء الاختبار.

علما بأنه من سبق لهم حجز اختبار يوم 9-4 عليهم الدخول وإعادة حجز موعد اختبار خلال اليومين المقررين، وكذلك اتاحة المحاولة الثانية لمن لم يجتازوا خلال هذين اليومين.