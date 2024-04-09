ضبط 5 مخازن بمطروح تحوى أكثر من 68 ألف عبوة سجائر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أبريل 2024 12:36 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.. فقد قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن مطروح والجهات المعنية بحملة أمنية إستهدفت مخازن السجائر مجهولة المصدر والتى تم تجميعها وحجبها عن التداول لرفع أسعارها ، أسفرت جهودها عن ضبط القائمين على إدارة عدد ( 5 مخازن) وبحوزتهم مضبوطات بلغت (68141 عبوة سجائر " تم حجبها عن التداول").

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.