ضبط سائق نقل لإصطدامه بأتوبيس محدثاً إصابة مستقليه ولاذ بالفرار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أبريل 2024 01:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بشأن إصابة عدد (12) شخص يستقلون أتوبيس إثر إدعاء مصادمة مع سيارة نقل قلاب "لاذت بالفرار" .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى إرتكاب الواقعة وقائدها (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وعلل هروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتبين عدم حمله ثمة تراخيص .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.