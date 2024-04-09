دار الإفتاء توضح 12 معلومة عن أحكام زكاة الفطر.. تعرف عليها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أبريل 2024 01:33 مساءً - أوضحت دار الإفتاء أحكام زكاة الفطر، وذلك على النحو الآتى:

1- تجب على مَن مَلَك قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.

2- يجوز إخراجها نقودًا، وهو الأفضل.

3- الحد الأدنى هذا العام (35 جنيهًا)، ومَن زاد فهو خيرٌ له، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].

4 - من وُلِد له ولدٌ قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ أَخْرَج عنه زكاة الفطر.

5 - تَخْرُج لأصنافِ الزكاة الثمانية.

6 - يُخْرِجها الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، من زوجة وأولاد.. إلخ.

7 - مَن لم يخرج زكاة الفطر فهي في ذمته، لا تَسْقُط عنه حتى يؤديها.

8 - إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، ومن السُّنَّة ألَّا تتأخر عن صلاة العيد.

9 - تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه جائزٌ ويقع مجزئًا، مع كونه خلاف الأولى.

10 - تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر حرامٌ شرعًا يأثم فاعله.

11- لا تجب زكاة الفطر على مَن مات قبل غروب آخر شمس من رمضان.

12- يجوز إخراجها في غير بلد المزكي، والأَوْلَى إخراجها في بلده متى وُجِد المستحقون لها.