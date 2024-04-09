نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد امتحانات المهام الأدائية لطلاب النقل الابتدائي بالترم الثاني 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المدارس الابتدائية لعقد امتحانات المهام الأدائية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024/ لطلاب سنوات النقل الابتدائي" رابعة، خامسة، سادسة".

موعد امتحانات المهام الأدائية

وفي ذات السياق، أعلنت بعض المديريات التعليمية جدول امتحانات المهام الأدائية الترم الثاني 2024 يوم 15 أبريل فيما قررت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بدء جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024 يوم 17 أبريل الجاري.

جدير بالذكر، أنه يتم تقييم الطلاب فى المهام الأدائية من خلال معلم الفصل وتوضع من خلال المدرسة والتوجيه المختص وتطبق المهام خلال اليوم الدراسى وفقا لظروف كل مدرسة على حدة، كما يتم تقييم تلاميذ الصف الخامس الابتدائى فى المهام الأدائية جزء أصيل ومهم فى عملية التقييم ويؤديها الطالب من خلال مهام وأنشطة وليست اختبارات بالشكل المتعارف عليه.

– ومخصص لها 35 درجة موزعة بواقع 5 درجات للتخطيط الجيد من قبل الطالب و5 درجات لجدية العمل فى تنفيذ المهمة و25 درجة للمنتج النهائى الذى يعبر عن مدى اكتساب الطالب لنواتج التعلم المطلوبة من المنهج والذى ينفذها من خلال هذا المنتج.

على أن يكون تنفيذ المهام الأدائية كتابة أو رسما أو مخططا، وأن التلميذ تدرب عليها كثيرا أثناء الدراسة، وهى عبارة عن أنشطة تقيس المخرجات المهارية لكل منهج دراسى وتتم تحت إشراف معلم المادة.