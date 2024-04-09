أحمد جودة - القاهرة - الله أكبر الله أكبر ..موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والجيزة وجميع محافظات مصر

مع حلول عيد الفطر المبارك، تُطلّ علينا نغمات التكبير من مختلف القنوات الفضائية والمساجد، حاملةً معها أجواء البهجة والسرور إلى بيوت المسلمين.

ولعلّ من أهمّ الأمور التي تهمّ المسلمين في هذا اليوم المُبارك هو موعد صلاة العيد، حيث يُؤدّيها المسلمون في جماعةٍ في المُصَلّيات والميادين العامة.

وفي هذا المقال، سنُقدم لكم موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات:



موعد صلاة العيد جميع المحافظات 2024



بعد استطلاع الهلال أعلنت دار الافتاء المصرية أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن أولى ايام العيد هو يوم الاربعاء القادم، واليكم موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات المصرية:

القاهرة 5:59

الإسكندرية 6:02

الجيزة 5:58

بورسعيد 5:53

السويس 5:53

العريش 5:47

الطور 5:50

سانت كاترين 5:48

طابا 5:44

شرم الشيخ 5:47

دمنهور 6:00

طنطا 5:58

المنصورة 5:57

الزقازيق 5:56

بنها 5:58

شبين الكوم 5:59

كفر الشيخ 5:58

الفيوم 6:00

بنى سويف 5:59

المنيا 6:02

أسيوط 6:00

سوهاج 5:59

قنا 5:55

أسوان 5:56

أبو سمبل 6:02

مرسى مطروح 6:13

الغردقة 5:50

الخارجة 6:05

الإسماعيلية 5:53

دمياط 5:55

حلايب 5:42

شلاتين 5:46

السلوم 6:21

نويبع 5:45



تكبيرات عيد الفطر



الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.