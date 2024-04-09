نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كثف المواطنون في السعودية حول، موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024 الذي يترقبه المواطنين بشكل كبير لأنهم يمرون بظروف صعبة للغاية

ويعد راتب المتقاعدين من أهم الرواتب الشهرية التي يعتمد عليها المواطنين لأنه هو مصدر الدخل الأساسي بالنسبة لهم

ونرصد لكم خلال السطور التالية موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024

وفي ضوء البحث المتزايد عن، موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024، وتحدد وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية موعد الصرف بشكل رسمي مع بداية حلول كل شهر ميلادي، في السابق كانت الرواتب يتم صرفها حسب التاريخ الهجرية وكانت المواعيد متغيرة ولا تتناسب مع التاريخ الميلادي وكانت المواطنين تشكو عدم استقرار مواعيد صرف المستحقات

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024

ووفق لما تم اعلنه رسميًا خلال الايام الماضية عن موعد بدء الاستعدادات لصرف المستحقات المالية رواتب المتقاعدين لشهر أبريل الجاري 2024، ووفقًا للتصريحات الرسمية من المؤسسة العامة للتقاعد أن الصرف قد يتم في موعده الشهري دون تبكير أو تأجيل، على أن تبدأ عملية الإيداع يوم 25 من شهر أبريل الجاري ولمدة 5 أيام

الاستعلام عن المستحقات وقيمة رواتب المتعاقدين

وبعد معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024، يمكن للمواطنين الاستعلام عن المستحقات وقيمتها من خلال التسجيل الإلكتروني على الموقع من خلال اتباع ما يلي

١- يقوم المواطن بالضغط على هذا الرابط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

٢- ثم يقوم باختيار القائمة الرئيسية ثم الضغط علي زر التأمينات

٣- وبعد ذلك يقوم باختيار رواتب المتقاعدين.

٤- يليها إضافة رقم الهوية.

٥- وفي الختام يقوم بالضغط على تسجيل دخول وسوف تظهر التفاصيل.شروط الحصول على معاش المتقاعدين

شروط الحصول على معاش المتقاعدين

ويبحث الكثير عن شروط الحصول على معاش المتقاعدين، وقد حددت التامينات الاجتماعية الشروط اللازم توافرها، والتي تتمثل في

١-أن تكون بلد الإقامة للمواطن هي السعودية.

٢-السن القانوني للاستفادة من معاش المتقاعدين بالنسبة للنساء لا يقل عن 55 عامًا.

٣-السن القانوني للحصول على معاش التقاعد للرجال لا يقل عن 60 عامًا.

٤-أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

٥-المتقدمين على الاستقالة.

٦-أن لا تقل مدة العمل في المؤسسة لا تقل عن 120 شهر.

٧-المتقدمين المفصولين بسبب التأديب أو

دفع جميع اشتراكات التأمينات الاجتماعية