سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أبريل 2024 03:32 مساءً - تشهد عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى سقوط أمطار متفاوتة الشدة غزيرة ورعدية أحيانا فى هذه اللحظات، وذلك تزامنا مع حالة التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام .

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية : يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، لافته إلى أن القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط الأمطار مع تقدم الوقت .

و يشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على القاهرة الكبرى قد تغزر أحيانا على مناطق من شرق القاهرة ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على جنوب الوجه البحرى ووسط سيناء قد تصل لحد السيول على مناطق من خليج العقبة ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على كفر الشيخ ودمياط والدقهلية والشرقية وبورسعيد وشمال سيناء ومدن القناة ، تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مطروح والإسكندرية والبحيرة ، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء ، وفرص أمطار خفيفة على شمال الصعيد والصحراء الغربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 15، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19.