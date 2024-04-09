أحمد جودة - القاهرة - إجازة العيد ..كم عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص تبعًا لرئيس الوزراء؟

مع حلول عيد الفطر المبارك لعام 2024، يزداد شغف الكثيرين بمعرفة تفاصيل إجازة العيد، سواءً من ناحية موعدها الرسمي أو عدد أيامها في القطاعين الحكومي والخاص.

يُترقب الإعلان الرسمي عن موعد إجازة عيد الفطر من قبل مختلف المؤسسات بالدولة، ونُقدم لكم في هذا المقال أهم المعلومات المتعلقة بهذا الشأن:

كم عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024؟



يترقب العديد من مختلف القطاعات الكشف بصورة رسمية عن موعد عطلة عيد الفطر المبارك وأيضًا كم عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024، إذ أن رئيس الوزراء الذي يدعى بالدكتور مصطفى مدبولي قد نوه بالاجتماع الذي قد عُقد عن كافة التفاصيل الخاصة بالعطلة والتي تُمنح لجميع العاملين بالدولة، فقد قال إنها سوف تبدأ في يوم الثلاثاء المقبل الذي يوافق التاسع من شهر أبريل 2024 وتكون تلك الإجازة مستمرة إلى اليوم الذي يوافق الرابع عشر من شهر أبريل الجاري 2024، كما أن الإجازة المدة الخاصة بها ستكون نحو ستة أيام وتكون مدفوعة الأجر تبعًا لقانون العمل بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص



فيما يخص عطلة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص فإن وزير العمل الذي يُدعى بحسن شحاتة قد كشف تلك العطلة التي تكون بدايتها كما ذكرنا فيما سبق في يوم الثلاثاء التاسع من أبريل 2024 والموافق الأحد والتي تكون مدفوعة الأجر لكل العاملين بالقطاع الخاص وذلك بأحكام قانون العمل لسنة 2003، ولكن يوم الأحد من ضمن العطلة المحددة جميع العاملين سيكون من الرصيد الخاص بالعطلات السنوية.