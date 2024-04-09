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أحمد جودة - القاهرة - بالفيديو .. تكبيرات عيد الفطر المبارك 2024 بالصيغة المستحبة

تكبيرات عيد الفطر: نغمات البهجة تُعلن قدوم العيد.. مع حلول عيد الفطر المبارك، تُطلّ علينا نغمات التكبير من مختلف القنوات الفضائية والمساجد، حاملةً معها أجواء البهجة والسرور إلى بيوت المسلمين.

فالتكبير من مظاهر الاحتفال المُحببة لدى المسلمين، وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يكثر المسلم من التكبير في هذا اليوم تعبيرًا عن فرحهم بتمام الصوم وبالعيد.

ما هي الصيغة الصحيحة لتكبيرات عيد الفطر؟

في الحقيقة، لا توجد صيغة محددة لتكبيرات العيد، والأمر في ذلك واسع؛ لأن النص الوارد في ذلك مطلق، وهو قـوله تعالى: "وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُم"(البقرة: 185)، والْمُطْلَق يُؤْخَذُ على إطلاقه حتى يأتى ما يقيده فى الشَّرع.

ولذلك، فإن أي صيغة من صيغ التكبير صحيحة، سواء كانت الصيغة المشهورة التي يرددها المصريون، أو صيغة سلمان الفارسي، أو أي صيغة أخرى.

شروط تكبيرات العيد

ولكن، هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند التكبير:

أن يكون التكبير بصوت عالٍ.

أن يكون التكبير جماعيًا.

أن يكون التكبير في الأوقات المُحددة، وهي من غروب شمس

ليلة العيد إلى انتهاء صلاة العيد.

صيغة تكبيرات العيد في مصر



وإليك صيغة التكبير التي تستخدام في مصر:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.

الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا.

لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.