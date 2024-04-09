نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "الأعلى للإعلام" يهنئ السيسي بعيد الفطر المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتمنى أن يوفقه الله ويسدد خطاه لتحقيق رفعة وتقدم مصر والحياة الكريمة التي يستحقها الشعب المصري.

وقال رئيس المجلس: «ندعو الله أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا العزيزة تحت قيادتكم، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان والازدهار».