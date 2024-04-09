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رئيس "الأعلى للإعلام" يهنئ السيسي بعيد الفطر المبارك

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتمنى أن يوفقه الله ويسدد خطاه لتحقيق رفعة وتقدم مصر والحياة الكريمة التي يستحقها الشعب المصري.

وقال رئيس المجلس: «ندعو الله أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا العزيزة تحت قيادتكم، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان والازدهار».

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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