الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة السوداني للتهنئة بحلول عيد الفطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أبريل 2024 07:37 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، تبادل خلاله الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب الرئيس عن خالص تمنياته لشعب السودان الشقيق بالخير والأمان والسلام. وقد أعرب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية، والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.