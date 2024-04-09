رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أبريل 2024 08:34 مساءً - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بعث برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس الوزراء في برقيته عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات لشيخ الأزهر، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان، وأن تحقق كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.



