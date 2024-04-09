خدمات مرورية تزامناً مع إستكمال تنفيذ أعمال مشروع مترو الأنفاق "محطة الملك الصالح" بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أبريل 2024 08:34 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع إستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مترو الأنفاق "محطة مترو الملك الصالح"، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لمسطح نفق الملك الصالح للقادم من صلاح سالم تجاه محور الكورنيش، بالإضافة إلى إستقطاع عرضى بجوار الرصيف الأيمن بمحور صلاح سالم (نفس الإتجاه) بداية من تقاطعه مع شارع حسن الأنور وصولاً لنفق الملك الصالح والإستبقاء على حركة المرور.

وأشارت الإدارة العامة لمرور القاهرة إلى أنه يتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة الـ 12,5 صباح يوم الأربعاء الموافق 10/4/2024 ولمدة 6 أيام ليلاً ونهاراً.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .