بلينكن: الولايات المتحدة لم يصلها موعد لعملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أبريل 2024 08:34 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم يصلها موعد لعملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح، مضيفاً أنه يتوقع رؤية زملائه الإسرائيليين مرة أخرى الأسبوع المقبل لبحث الوضع في القطاع الفلسطيني.

وأضاف بلينكن للصحفيين، بعد اجتماعه مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون بمقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن "كلا، ليس لدينا أي موعد لعملية في رفح، على الأقل، لم يبلغنا الإسرائيليين بأي موعد حتى الآن".

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.